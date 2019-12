Feste natalizie, a Somma Vesuviana un calendario ricco di eventi

Luci, arte, musica, danza, scuole, artigianato, gastronomia, il presepe vivente, il concerto di Ivan Granatino, divertimento assicurato con la tombola scostumata di Gerardo Amarante, e per il primo anno i mercatini nel Castello d’Alagno. Questo, e molto altro, nel calendario di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni che è cominciato il 10 dicembre e terminerà il 6 gennaio. In particolare del calendario natalizio fanno parte due progetti “La magia del Natale: le luci d’artista illuminano Somma Vesuviana” che si è classificato al 9° posto in tutta la Provincia di Napoli su circa 200 progetti presentati (si tratta di 30mila euro nei quali rientrano, luminarie, mercatini al Castello e Lucerne a Led) e poi quello finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli 25mila euro (a fondo perduto) presentato al Comune dall’Aicast Somma Vesuviana (di cui è responsabile Crescenzo De Falco) e in particolare dalla ditta “Mimmo Eventi”.

“Quest’anno senza utilizzare fondi del Comune riusciamo ad organizzare tanti eventi per accontentare grandi e piccini”, commenta il sindaco Salvatore Di Sarno, “Siamo stati in grado di sfruttare al meglio i finanziamenti messi a disposizione dagli enti sovracomunali per questo scopo, e ringrazio per l’impegno l’assessore, gli uffici e le associazioni che ci hanno coadiuvato. Certo tutto è migliorabile e qualche ritardo che c’è stato quest’anno ci insegna su cosa puntare per non ripetere, il prossimo anno, lo stesso errore, ma sono sicuro che i miei concittadini sapranno apprezzare gli eventi messi in cantiere e li vivranno insieme a noi per rendere il Natale quello che è davvero: un momento di condivisione”.

Soddisfatta anche l’assessore agli Spettacoli e alla Cultura Floriana Pirozzi: “Gli eventi di Natale sono stati organizzati con la massima responsabilità, a chiusura di un anno proficuo di attività che ha visto il susseguirsi una serie di manifestazioni che hanno attratto in città tantissimi visitatori. Per la prima volta, inoltre, avremo i mercatini all’interno del Castello d’Alagno, che si concluderanno con la festa della Befana e per questo ringrazio, per l’impegno profuso, l’associazione Festa delle Lucerne, non da ultimo, anche per la realizzazione della seconda edizione delle Lucerne al Led al Casamale, progetto di alternanza scuola lavoro, nato in collaborazione con l’Iti Majorana”.

Il programma è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Città Metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli , la Commissione Pari Opportunità, la Croce Rossa Italiana, il I Circolo didattico “Raffaele Arfè”, l’associazione Festa delle Lucerne, Botteghe al Centro, Borgo Onlus, la ProLoco Somma Vesuviana, l’Associazione EvaProEva, le Corali, AICAST Somma Vesuviana, ITI “E. Majorana”, i volontari della protezione civile, le forze di polizia presenti sul territorio e le associazioni ed i cittadini che hanno reso possibile l’evento del Presepe al Borgo Casamale.

PROGRAMMA COMPLETO:

Da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Dicembre, ore 17.00, Chiesa di S. Domenico

“Progetto Natale in musica”, IV Edizione Coro del I° Circolo didattico

Mercoledì 18 Dicembre, ore 18.00, Atrio Palazzo Torino

Intrattenimento musicale per i diversamente abili, a cura della Commissione Pari Opportunità

Venerdì 20 Dicembre, ore 19.30

Cena solidale con gli anziani dei centri Polifunzionali, a cura della Commissione Pari Opportunità

Venerdì 20 Dicembre, ore 17.00 – 23.00, Castello D’Alagno

Mercatini Di Natale: Esposizioni di Artigianat o e articoli Natalizi, Mostra di Ricamo, Enogastronomia, Animazione, Spettacoli, Musica.

A cura dell’Associazione Festa delle Lucerne

Sabato 21 Dicembre, ore 10.00 – 13.00

Visita guidata al Centro Storico Casamale e al Castello D’Alagno a cura della Pro Loco

Sabato 21 Dicembre, ore 17.00 – 23.00, Castello D’Alagno

Mercatini Di Natale: Esposizion i di A rtigian ato e articoli N atalizi, M ostra di R icam o, Enogastronomia, Animazione, Spettacoli, Musica.

A cura dell’Associazione Festa delle Lucerne

Domenica 22 Dicembre, ore 10.00, Piazza Vittorio Emanuele III

Calza Solidale a cura dell’Associazione EvaProEva

Sabato 21 Dicembre, ore 17.00 – 20.00, Via Aldo Moro Primo Tratto

APERTURA EVENTI “Summa Attraction” – Esibizione Gruppo Musicale “ I PARIA’’

Domenica 22 Dicembre, 10.00 – 13.00 e 17.00 – 23.00, Castello D’Alagno

Mercatini Di Natale: Villaggio di Babbo Natale, Esposizioni di Artigianato e Articoli Natalizi, Mostra di Ricamo, Enogastronomia, Animazione, Spettacoli, Musica.

A cura dell’Associazione Festa delle Lucerne

Lunedì 23 Dicembre ore 17.00 – 20.00, Via A. Moro Primo Tratto Spettacolo musicale: quartetto d’archi (scuola MusikaRara –Maestra Rosanna Cimmino) Ballerini e attori ( asd Percorsi di Danza – Maestro Angelo Parisi) Esibizione canora del tenore Maestro Vincenzo Costanzo

Martedì 24 Dicembre, ore 12.00 – 19.00,Via A. Moro Primo Tratto

Animazione – Live Show Emanuela Montella & Musica Live con i DJ Umberto Cerciello e Dj Di Mauro

Venerdì 27 Dicembre, ore 17.00 – 20.00, Via A. Moro Primo Tratto

Esibizione allievi della Scuola “MusikaRara” di Rosanna Cimmino

Esibizione Gruppo Musicale “Just Sound”

Sabato 28 Dicembre, Via A. Moro Primo Tratto

Ore 11.00 Show Cook ing con lo Chef Erio Doninzetti

Ore 17.00 – 20.00Esibizione Musicale in Dj Set Paky G e Ivan Granatino

Sabato 28 Dicembre, ore 19.00, Chiesa di Santa Maria del Pozzo

Concerto a cura del “Coro Gaetano Di Matteo”

Domenica 29 Dicembre,ore 10.00 – 13.00, Piazza Vittorio Emanuele III

Calza Solidale a cura dell’Associazione EvaProEva

Lunedì 30 Dicembre 17.00 – 20.00,Via A. Moro Primo Tratto

Tombola Scostumata con Gerardo Amarante

Domenica 29 Dicembre, Via A. Moro Primo Tratto

Ore 10.00 – 13.00 Torneo di Tennis da Tavolo con la partecipazione del Campione Paraolimpico Nicola Moliterno e del Garante delle persone con

disabilità Comune di Somma Vesuviana Claudio De Vivo

Esibizione dell’Associazione Musicale “Antonio Seraponte”

Ore 17.00 – 20.00 M usica con Dj Marrakesh e serata karaoke

Lunedì 30 Dicembre ore 19.00, Chiostro Santa Maria del Pozzo

Cena Solidale per le famiglie con consegna pacchi a cura della Croce Rossa

Martedì 31 Dicembre, ore 12.00 – 19.00,Via A. Moro Primo Tratto

Animazione – Live Show con i DJ Umberto Cerciello e Dj Di Mauro

Venerdì 3 Gennaio, ore 19.00, Castello D’Alagno

“Metti una Sera al Castello” , organizzato dal Forum Giovani Somma Vesuviana

Sabato 4 Gennaio, ore 10.00, Chiostro Santa Maria del Pozzo

Consegna doni per il progetto “I bambini aiutano i bambini, a cura della Croce Rossa

Sabato 4 Gennaio, ore 10.00, Piazza Vittorio Emanuele III

Calza Solidale a cura dell’Associazione EvaProEva

Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio , ore 18.30 – 21.30, Centro Storico Casamale

Presepe al Borgo 2020

Domenica 5 Gennaio , ore 10.00 – 13.00, Castello D’Alagno

Befana al Castello D’Alagno – La Befana incontrerà i bambini donando dolciumi

Lunedì 6 Gennaio , ore 19.00, Chiesa del Carmine

Concerto Corale Vesuviana