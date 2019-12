Volla, richiesta finanziamenti per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile

La richiesta è pari ad un finanziamento di circa 20mila euro massimo finanziabile dalla Città Metropolitana di Napoli per un Comune come Volla

Presentata in data odierna dal Comune di Volla domanda di partecipazione all’ “Avviso Pubblico “Sostegno ai Comuni per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione civile” pubblicato dalla Città Metropolitana di Napoli, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 8785 del 29/11/2019”

La richiesta, che ha come obiettivo fondamentale l’attuazione del Piano di protezione Civile, aggiornato e approvato con delibera di C.S. n. 16/2015 e delle attività del Centro Operativo Comunale (COC) esistente a Volla, prevede l’acquisto di:

Una tenda pneumatica che soddisfa le più svariate esigenze operative quali ospedali da campo, tendopoli per emergenze civili, tende per NBC, mense e ricovero;

Un gazebo che si presta a molteplici utilizzi come stand per punto PMA o stand logistico per centro operativo;

Un rimorchio 4 sponde apribile per il trasporto di materiali più svariati ed altri accessori;

Un gruppo elettrogeno ed altri accessori

La richiesta è pari ad un finanziamento di circa 20mila euro massimo finanziabile dalla Città Metropolitana di Napoli per un Comune come Volla.

La domanda, sottoscritta dal sindaco Pasquale Di Marzo ed approvata in Giunta con delibera n. 75/2019, è stata redatta dal Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Giuseppe Formisano in collaborazione del Presidente dell’Associazione volontari della Protezione Civile di Volla Dott. Vincenzo Viola.