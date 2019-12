A Scisciano è Natale in Piazza

L’evento, in programma domenica 22 dicembre, apre la rassegna “Il Gusto del Teatro”

La nuova edizione della rassegna teatrale “Il Gusto del Teatro”, promossa dal comune di Scisciano in partenariato con i comuni di Mariglianella e San Vitaliano, sarà aperta dall’evento collaterale “Natale in Piazza”, giunto alla sua settima edizione.

La kermesse, voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Scisciano e dedicata ad animare le feste dei più piccoli, si terrà domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 10,00, in Piazza XX Settembre. La piazza principale del comune dell’Agro-Nolano si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale con tante sorprese per i più piccoli.

Spettacoli, musica, laboratori e tanti momenti di puro divertimento contribuiranno a rendere indimenticabili le feste di tutta la famiglia. Dopo questo primo evento la rassegna teatrale “Il Gusto del Teatro” proseguirà a San Vitaliano, lunedì 23 dicembre, con lo spettacolo teatrale/musicale “Serenvivity” del duo Ebbanesis. L’iniziativa è è co-finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. Per informazioni: www.ilgustodelteatro.it