Le strappano dal collo il collier a Napoli: arrestati due giovani per rapina

Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, a carico di due giovani M.C., di 27 anni 27, e P.R., di 28 anni, entrambi napoletani raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata e lesioni.

La misura cautelare compendia gli esiti di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli ed eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile partenopea in relazione ad una rapina avvenuta nel mese di settembre 2019 ai danni di una turista italiana nella centrale Via Toledo; la donna mentre passeggiava con il marito è stata “notata” da due giovani a bordo di uno scooter, uno dei quali è sceso dal mezzo e l’ha raggiunta strappandole con violenza un collier di notevole valore dal collo, per poi raggiungere il complice ed allontanarsi velocemente.

La violenta azione delittuosa ha provocato alla vittima molteplici traumi, che ne hanno comportato il ricovero ed in particolare la ferita lacero contusa del collo suturata dai sanitari e guaribile in giorni 25. All’esito delle attività svolte gli indagati sono stati associati presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale.