Torre del Greco, Natale da favola, presentazione del programma

Oltre 60 appuntamenti, venti giorni di grandi eventi, tutta la città coinvolta nelle iniziative finanziate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Torre del Greco. Sarà presentato domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 15, il cartellone della rassegna “Natale da favola” voluto dall’amministrazione comunale. Alla conferenza stampa di presentazione, in programma all’hotel Poseidon di via Monsignor Michele Sasso, saranno presenti il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba; l’assessore alla Cultura del Comune di Torre del Greco Enrico Pensati; il direttore artistico di “Arte a Palazzo”, rassegna sulle eccellenze cittadine, Giovanna Accardo; Patrizia Porzio, direttore artistico del memorial Francesco Albanese, rassegna di musica lirica con in cartellone tra gli altri Katia Ricciarelli e Nicoletta Mantovani. Per l’occasione, alla conferenza stampa di domani sarà ospite il maestro Leone Magiera, pianista e amico di Luciano Pavarotti. Modererà il portavoce del sindaco di Torre del Greco, Salvatore Perillo.