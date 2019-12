The Voices of Victory: il gospel in Cattedrale a Castellammare

“Domus Stabiae”, la rassegna promossa dal Comune di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Regione Campania e realizzata a seguito dell’adesione al P.O.C. Campania 2014-2020 presenta: The Voices of Victory.

Il celebre gruppo gospel, in arrivo dagli Stati Uniti si esibirà domenica 22 dicembre, alle 21:00 alla Concattedrale di SS. Maria Assunta e San Catello. L’ingresso è gratuito.

Il collettivo nasce da Perfect Harmony, una family band creata nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, e completato da Christian Spirit Taylor, marito di Niki, in veste di pianista. Dopo un’estesa attività come quartetto, Nicole Ingram, Direttrice Musicale del gruppo, ha sentito il desiderio di ampliarne l’organico e di arricchirlo di voci e ritmica. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb (The Bee Gees), The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l’apparizione al celebre programma televisivo Celebration of Gospel ad aver dato loro l’occasione di pubblicare il loro primo disco “The Next Level” con la Chrystol Clear Coundz record label.

Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come “best new gospel group of the year”, “best gospel trio”, e “best new artist”.