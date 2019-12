Castellammare di Stabia, Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino in Concattedrale

Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino in scena a Castellammare di Stabia. Proseguono gli eventi previsti dal cartellone di Natale stabiese. La cornice è ancora una volta la Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello: dopo l’inaugurazione del Presepe Stabile Aiello avvenuta mercoledì 18 dicembre, la chiesa ieri giovedì 19 dicembre ha fatto da sfondo allo spettacolo di Massimiliano Gallo e di Tosca D’Aquino. Le letture da parte dei due attori di celebri passi teatrali di Eduardo De Filippo come Il regalo di Natale e Je vulesse truvà pace, sono state accompagnate dall’esibizione di un coro gospel. La musica si è unita alla recitazione, dando vita ad un poliedrico show. Massimiliano Gallo tra sketch, canzoni e risate, si è raccontato meglio ed ha percorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

Che sensazioni le suscita il ricordo del set di Fortàpasc, in vista della cittadinanza onoraria di Torre Annunziata conferita recentemente a Giancarlo Siani?

“È stato il mio primo film, è stata una forte emozione perché è stata la prima volta che mi sono rivista nello schermo. È stato molto formativo e poi da lì in poi ho girato circa 33 film e 15 serie tv, tra cui mine vaganti di Frank Ozpetek e Ferzan. È stato molto importante dare la cittadinanza a Giancarlo a Torre Annunziata, città che lo ha visto protagonista con le sue preziose indagini”.

Com è stato portare Eduardo De Filippo sul grande schermo con Il sindaco del Rione Sanità e vincere così il Leoncino d’oro al Festival di Venezia e tre Premi Pasinetti?

“È stata un’operazione molto particolare. Francesco Di Leva ha avuto questa intuizione di riportarlo in scena e il regista Mario Martone ha portato avanti questa sfida. È stato incredibile vincere il premio Leoncino D’oro di Venezia e i tre Premi Pasinetti, così come ricordo ancora con grande affetto i due anni di tournè svolti nel quando ho recitato in Natale in casa Cupiello. Fu un grande successo, incassammo 10 miliardi di lire e 500 repliche”.

È appena uscito nelle sale cinematografiche Pinocchio, il suo nuovo progetto. Com è stato lavorare con Matteo Gattone?

“Lavorare con Garrone è stato un viaggio incredibile. Sono curioso di vedere il film sul grande schermo, perché sono sicuro che sarà diverso e grandioso”.

Emanuela Francini