Il trenino dei bambini alla casetta di Babbo Natale della casa di riposo a Piano Di Sorrento

«Uniamo il momento di festa con l’attenzione ai piccoli e ai nonni»: Gianluca Di Carmine, Presidente dell’Ascom Confcommercio di Piano di Sorrento, sintetizza così la nuova iniziativa natalizia in collaborazione con il Comune e con l’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Per il periodo natalizio il Comune ha previsto un trenino speciale per bambini, completamente gratuito, lungo le strade della città, insieme ad elfi e animazione a tema. «Abbiamo pensato potesse essere un bel momento far incontrare le generazioni, vecchie e nuove, nella casetta di Babbo Natale che come Ascom Confcommercio abbiamo contribuito ad allestire presso la casa di riposo S. Michele – spiega il Presidente Gianluca Di Carmine – quindi il trenino farà tappa lì, a via Carlo Amalfi, per un scambio di sorrisi, la consegna della letterina e un selfie con Santa Claus interpretato proprio da uno degli ospiti della casa di riposo».

Il trenino natalizio sarà a Piano di Sorrento domenica 22 dicembre dalle 9:00 alle 13:00, venerdì 27 e sabato 28 dicembre dalle 15:00 alle 19:00, domenica 29 dicembre dalle 9:00 alle 13:00, e infine venerdì 3 e sabato 4 gennaio dalle 15:00 alle 19:00, ultimi due appuntamenti in cui nel villaggio di Babbo Natale farà capolino anche la Befana. Le corse partono tutte da piazza Cota e l’itinerario completo è il seguente: piazza Cota, Corso Italia, piazza della Repubblica, via Mercato, via delle Rose, via Carlo Amalfi, via Bagnulo, Corso Italia e di nuovo piazza Cota.

Intanto continua il concorso “Gratta e Vinci”, con un montepremi complessivo di 23.000€ in palio per chi sceglie le attività commerciali di Piano di Sorrento.

L’appuntamento previsto domenica 22 dicembre con gli Sbandieratori e Musici Città Regia, invece, a causa delle avverse previsioni meteo, è rimandato al 6 gennaio dalle 10:00 alle 13:00.

