Juve Stabia, Fabio Caserta: “Vittoria meritata, ora recuperare gli infortunati”

Post partita in sala stampa con i protagonisti dell’incontro Juve Stabia Venezia che ha visto prevalere gli stabiesi con un secco 2-0 nel derby salvezza.

Per prima il microfono agli ospiti, parla mister Dionisi (nella foto sotto), trainer dei lagunari: “Analizzando il match, penso che abbia vinto la squadra che ha creduto di più nella possibilità di ottenere il successo. Non credo però che la Juve Stabia sia stata superiore per qualità gioco rispetto al mio Venezia. Io sono il primo responsabile della sconfitta, non ho niente da rimproverare alla squadra.

La partita si è messa subito in salita per noi. Siamo partiti male beccando subito il gol al primo minuto. La Juve Stabia ripartiva bene e ha potuto gestire il match. La Juve Stabia ha meritato la vittoria. Noi siamo stati poco efficaci nel concretizzare le occasioni create.

L’attaccante Forte è stato molto bravo e determinato nell’azione del secondo gol, è più merito suo che demerito della nostra difesa. Il campo sintetico è stato ottimo nonostante la pioggia, non ho appunti da fare in questo senso. Ora noi dobbiamo voltare pagina e pensare subito alla prossima partita col Cittadella e recuperare forze fisiche e mentali. La nostra classifica è un po’ deficitaria, dobbiamo essere concentrati e fare quanti più punti possibili prima della sosta invernale”.

La parola è poi passata al mister Fabio Caserta della Juve Stabia, premiato dal ds Polito per le 100 panchine con le vespe. Questa l’analisi: “Conta l’atteggiamento, i moduli non contano. I ragazzi hanno interpretato alla grande. In questa rosa credo che ci siamo calciatori eclettici che possono adattarsi a vari situazioni. La squadra ha saputo lottare e soffrire. L’errore ci può stare, i giocatori hanno dato tutto e tutti si sono sacrificati. Fazio, Izco e tutti quelli che hanno giocato meno si sono fatti trovare pronti. Per me è importante il lavoro che facciamo nell’allenamento.

L’approccio all’allenamento è fondamentale, è questo che dico sempre ai miei. Per quanto riguarda Forte è un giocatore determinante, ma tutta la squadra è da elogiare visto che è al suo servizio.

Vorrei rimarcare che qualche infortunio è stato anche dovuto al campo sintetico che secondo me è da risistemare. Per la Cremonese dobbiamo recuperare quanti più giocatori possibili. Devo valutare se domani fare riposare i calciatori, faremo di tutto per fare una grande partita. È importante l’approccio mentale”.

Alla fine in sala stampa anche Bifulco, della Juve Stabia: “Mi trovo bene in questo ruolo e mi adatto a qualsiasi posizione seguendo le indicazioni del mister. Sono contento per il mio gol a bruciapelo che ha sbloccato il match. Dobbiamo continuare a fare bene, con la Cremonese sarà importante. Stiamo in fase di crescita”.

Domenico Ferraro