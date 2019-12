Natale al Museo a Sorrento: il Correale si illumina per le feste

Primo anno per l’illuminazione esterna natalizia del Museo: la facciata del museo sorrentino, su cui è proiettata la scritta “Buone Feste” in più lingue, rimarrà, infatti, illuminata con il caratteristico colore rosso fino al prossimo 6 gennaio.

«Una scelta, quella dell’illuminazione esterna, che è piaciuta a tutti – ha dichiarato il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro – abbiamo reso magico l’incrocio di Via Correale e riscaldato il Museo con il clima natalizio». Ma non finisce qui, perché il Museo Correale ha in programma “Natale al Museo”, un piccolo calendario per festeggiare insieme nei giorni a venire. Sabato 21 Dicembre, infatti, alle ore 18:30 si terrà il Concerto di Natale dello Cai Stabiae Chorus mentre Sabato 28 dicembre alle ore 19:30 si terrà “Suoni dall’Universo”, pianoforte a 4 mani con le musiche di Shubert, Brahms, Debussy, Liszt e la voce recitante di Carlo Alfaro.

Due, infine, le esposizioni temporanee per questo periodo natalizio: i maestri Giovanna Silvano e Lauro Castellano presentano l’esposizione di arte fotografica “Riflessi di Natale” che accompagna alla visita del presepe realizzato con pastori alla maniera del ‘700 e ospitata al piano terra del Museo Correale.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Di seguito il nuovo calendario orari del Museo Correale in vista delle feste natalizie :

Dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 18:30

Domenica: dalle 9:30 alle 13:30

24 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio: dalle 9:30 alle 13:30

Chiuso tutti i lunedì, il 25 dicembre e il 1 gennaio 2020