Notte di Capodanno, festa super ad Agerola con Luca Sepe e Dj Frank Carpentieri

Il cantautore napoletano di radio Kiss Kiss Napoli ed uno dei personaggi più popolari di Made in Sud tra gli ospiti dell’evento in programma in Piazza Generale Avitabile

Capodanno super quello che andrà in scena in Piazza Generale Avitabile ad Agerola. Tutto pronto per il count-down che scandirà gli ultimi secondi del 2019 per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Agerola in collaborazione con la Pro Loco, rientra nel ricco programma di eventi dell’edizione invernale del Festival “Agerola – Sui Sentieri degli Dei”. Ad aprire la serata il cantautore Luca Sepe (Radio Kiss Kiss Napoli) con gli Youtuber Carolina e Rafelopazz. Poi l’esibizione di Dj Frank Carpentieri di Made In Sud. La notte proseguirà con le performance dei dj resident Fly G con un revival ’90/2000 e Humbl3 Big Room e Future House.

La festa proseguirà il primo gennaio con l’originalissimo augurio di buon anno da parte del Gruppo Folk Città di Agerola che si esibirà nel tradizionale Concerto di Capodanno in programma, alle 19.00, al Palazzetto dello Sport “Alfonso Criscuolo” con la special Guest di Alessandro Bolide di Made in Sud.

Soddisfatto Tommaso Naclerio consigliere con delega al turismo: «Innanzitutto voglio ringraziare la Pro Loco e i tanti volontari che collaborano con passione ed entusiasmo, alla riuscita degli eventi. Il Capodanno in Piazza è un modo per trascorrere in compagnia una notte all’insegna della spensieratezza e del divertimento e condividere la speranza per un anno migliore. Noi continueremo a lavorare per creare le condizioni necessarie a rendere Agerola un luogo ancora più accogliente ed ospitale. L’augurio di buon anno, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, è che il 2020 possa essere un anno fecondo nel quale le aspettative di ciascuno possano diventare realtà».