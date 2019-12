Torre del Greco: controlli amministrativi di Polizia, GdF e Polizia Municipale

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco ed il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e del IV Reparto Mobile hanno effettuato dei controlli straordinari di tipo amministrativo su tutto il territorio ed in particolar modo nell’area mercatale, tesi al contrasto del fenomeno del commercio abusivo.

Durante l’attività, in un appartamento nei pressi di via Gradoni e Canali una 34enne corallina è stata trovata in possesso di 175 stecche di tabacco del peso di circa 35Kg ed è stata arrestata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Inoltre, sono state denunciate 3 persone per detenzione illegale si fino di minuta vendita di tabacchi lavorati esteri, 8 persone per occupazione abusiva di suolo pubblico a fini commerciali ed infine sono stati sequestrati 174 CD e DVD contraffatti.