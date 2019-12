Una Juve Stabia “anema e core” vince il derby salvezza con il Venezia

Match winner gialloblù sono stati Bifulco e Forte con un gol per tempo. Prova di gran carattere dei campani che giovedì giocheranno in trasferta a Cremona

La Juve Stabia batte un ostico Venezia per 2-0 e conquista tre punti importanti in chiave salvezza, alla fine di una prestazione tutta “anema e core”. Il Venezia ha giocato bene, ha creato varie occasioni con Russo sempre attento nei pali, ma i campani hanno sciorinato una prestazione grintosa con gli occhi della tigre.

Entrambe le squadre con vari assenti fra i titolari: i campani si dispongono con il 4-3-1-2 con Bifulco dietro le punte Forte e Boateng, a specchio il Venezia con lo stesso modulo.

Match contraddistinto inizialmente da folate di vento, con partenza bruciante della Juve Stabia: infatti, dopo soli 11 secondi di gioco i gialloblù trovano il vantaggio con colpo di testa di Bifulco su cross da destra di Vitiello. La Juve Stabia è tambureggiante: al 7′ Forte impegna severamente Lezzerini con un tiro velenoso in area veneta.

Il Venezia risponde all’11 con gran tiro da fuori area di Aramu, di poco fuori.

Il Venezia prende coraggio e cerca di conquistare campo con fraseggi.

Al 33′ Addae involontariamente serve Bocalon in area, colpo di testa dell’attaccante e gran parata di Russo in volo plastico.

Il Venezia costringe alle corde la Juve Stabia e per poco non pareggia al 35′ con Bocalon in mischia, Russo salva alla grande. I gialloblù sono in difficoltà contro gli ospiti che spingono con Vacca, Fiordilino e Aramu che costruiscono le manovre offensive. La prima frazione finisce con il punteggio di 1-0.

La ripresa inizia con il Venezia che spinge alla ricerca del pari. Al 6′ gran punizione dal limite da posizione centrale, palla di un niente fuori.

La Juve Stabia arretra il baricentro nonostante giochi a favore di vento.

Al 14′ la Juve Stabia getta alle ortiche una grande occasione: lancio di Buchel, palla in contropiede per Forte che serve Boateng che però spara alle stelle.

Al 17′ arriva il raddoppio per la Juve Stabia: parte per vie centrale Forte che sfonda la difesa veneta scartando tutti e poi in diagonale fredda il portiere.

Il Venezia ora tenta il tutto per tutto e la Juve Stabia si rintana in difesa.

In contropiede al 33′ Canotto a tu per tu con il portiere scivola e non riesce a concretizzare il 3-0. Il Venezia ci prova con Aramu su punizione al 34′ e Russo dice ancora no.

Negli ultimi 10 minuti con l’ingresso di Germoni al posto di Buchel la Juve Stabia passa al 3-5-2.

Il Venezia carica a testa bassa, la Juve Stabia stringe i denti e difende alla grande.

Al 45′ in contropiede salta la difesa e per poco non realizza il terzo gol.

La Juve Stabia gestisce bene la partita nel recupero e vince con il classico risultato all’inglese. Grandi applausi al Menti per la prestazione delle vespe

Tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Russo 7; Vitiello 7 Fazio 7 Troest 7 Ricci 6.5; Addae 7 Buchel 6.5 (36′ st Germoni sv) Mallamo 6.5; Bifulco 7 (22′ st Izco 6); Boateng 6 (18′ st Canotto 6.5) Forte 8. A disp.: Esposito, Branduani, Di Gennaro, Todisco, Del Sole, Rossi, Carlini, Della Pietra, Guarracino. All.: Caserta 7.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Lakicevic 5.5 Casale 5.5 Modolo 5.5 Ceccaroni 5.5; Suciu 6.5 Fiordalino 6.5 (18′ st Capello 5.5) Vacca 6.5; Aramu 6.5; Bocalon 6 (36′ st Zigoni sv) Di Mariano 5.5 (24′ st Montalto 5.5). A disp.: Oliveira Bertinato, Pomini, Senesi, Caligara, Gavioli, Cremonesi, Maleh, Lollo, Rossi.All.: Dionisi 6.

Arbitro: Maggioni di Lecco 7.

Guardalinee: Scarpa- Ruggieri.

Quarto uomo: Marini di Roma.

Marcatori: 1′ pt Bifulco, 17′ st Forte

Ammoniti: Buchel (JS), Vitiello (JS), Russo (JS).

Note: spettatori 2846 (abbonati 2660) di cui 78 ospiti. Angoli 3-8. Recupero, pt 1′, st 5′.

Domenico Ferraro