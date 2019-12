Amalfi: InCanti d’Autore porta la magia musicale del Natale all’Antico Arsenale

La magia musicale del Natale dimora all’Antico Arsenale della Repubblica, con la tradizionale rassegna InCanti d’Autore, che comincia sabato 22 dicembre 2019 alle ore 20.00.

Il primo dei 5 appuntamenti della rassegna promossa dal Comune di Amalfi, assessorato a cultura, beni culturali, eventi e tradizioni retto da Enza Cobalto, è con un grande classico: “Canto di Natale. La favola musicale”. La narrazione in musica è tratta da “A Christmas Carol” di Charles Dickens, il racconto che narra della conversione del vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge, che nella notte di Natale riceve la visita di tre spiriti (Lo spirito del Natale passato, quello del Natale presente e quello del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley. Canto di Natale è l’occasione per calarsi, a pochi giorni dal Natale, nelle più autentiche atmosfere del periodo. Con le musiche e liriche di Simone Martino e la regia di Daniele Derogatis. Lo spettacolo replica all’Antico Arsenale anche domenica 23 dicembre, con il secondo appuntamento della rassegna, sempre alla stessa ora.

Il terzo appuntamento di InCanti d’Autore è in cartellone giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 20.00 con “Racconti sotto l’albero del Natale e di altre storie” della Compagnia Daltrocanto. Il concerto è il racconto di storie di gente del Sud e non solo, di vita e d’amore, di ideali e passioni, ma anche storie di quel Natale che da sempre si confonde tra sacro e profano segnando insieme il tempo della speranza, della festa e dell’accoglienza, partendo da Gesù Bambino per arrivare ad Antonio Esposito Ferraioli. Canzoni di storie, miti e leggende da ascoltare lasciandosi trasportare da quel suono antico di strumenti tradizionali, zampogna e chitarra battente, che si fa attuale combinandosi con violino, chitarra acustica, basso e batteria.

Sabato 4 gennaio 2019 la vena classica che anima la rassegna si declina nella sua forma più tradizionalmente partenopea con “ Stella d’Argiento”. La Cantata di Natale a cura di Carlo Faiello. Inni religiosi e novene popolari, ritmi di tammurriate e invocazioni spirituali, arcaiche tarantelle e canzoni contemporanee, filastrocche, racconti e favole per celebrare la speranza di un Dio per tutti. Con Carlo Faiello alla voce e alla chitarra, Patrizia Spinosi alla voce, Gianluca Mercurio alle percussioni, Arcangelo Caso al violoncello, Gerardo Buonocore alla fisarmonica e Pasquale Nocerino al violino.

La chiusura della rassegna, sempre sotto le volte in pietra viva dell’Antico Arsenale della Repubblica, è per lunedì 6 gennaio 2020 con “Natale in Musical”. A cura di Ario Avecone, il musical racconta i più importanti ed emozionanti momenti musicali del cinema e del teatro mondiale legati alle festività. Momenti indimenticabili. Un viaggio per adulti e bambini tra Broadway e Hollywood, passando per i grandi successi della Disney e la tradizione italiana. Il tutto sarà arricchito dalla presenza di un corpo di ballo coreografato da Demis Autellitano.