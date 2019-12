Con il Sassuolo Gattuso cerca la prima vittoria

Domani sera a Reggio Emilia tentativo di porre fine all’astinenza dopo otto partite. In difesa Manolas e Luperto, in avanti possibile conferma del tridente Callejon-Milik-Insigne

La classifica piange, ormai non è più una notizia. Il Napoli è ottavo in classifica al pari di Torino e Milan. Sono meno i punti di distacco dalla Serie B (otto) che dalla Champions League (quattordici, con la vittoria della Roma di ieri).

Gattuso, dopo il debutto amaro contro il Parma, proverà a centrare la prima vittoria sulla panchina azzurra domani alle 20.45, quando i suoi azzurri saranno in scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La situazione formazione è delicata. C’è infatti un’emergenza in difesa: oltre alle ormai note assenze di Malcuit e Ghoulam, il tecnico dovrà fare a meno anche di Koulibaly e Maksimovic. Il serbo sconta l’ultima giornata di squalifica, ma sarebbe stato ugualmente assente per infortunio. Il senegalese, uscito dal campo sabato scorso dopo quattro minuti, è alle prese con un problema al bicipite femorale destro e non rientrerà prima di una ventina di giorni. Come se non fosse abbastanza, in settimana si è fermato anche Luperto. Ma il centrale italiano sembra recuperato e dovrebbe riuscire a giocare domani. Nel caso non ce la facesse, al fianco di Manolas verrebbe adattato Hysaj. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Mario Rui.

Per il resto, dovrebbe esserci la conferma degli uomini che hanno iniziato la sfida contro i parmensi. Spazio quindi a Allan come centrale del centrocampo a tre, con Fabian Ruiz e Zielinski nel ruolo di mezzali. In avanti il tridente Callejon-Milik-Insigne, con lo spagnolo tallonato però da Lozano. Panchina in vista per Mertens, anche lui non al meglio fisicamente, ma che ha ricevuto la convocazione e sarà dunque pronto a dare man forte a gara in corso.

Il Sassuolo ha la possibilità di superare il Napoli in classifica in caso di successo. De Zerbi schiererà i neroverdi con l’ormai classico 4-2-3-1. Ancora fuori Consigli: tra i pali Pegolo. In mediana Locatelli e Magnanelli, mentre sulla trequarti Berardi, Djuricic e Boga cercheranno di innescare l’unica punta Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo ​(4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Napoli ​(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo