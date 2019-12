Rugby: i risultati delle campane nel finesettimana del 22 dicembre 2019

Cala il sipario su questo lungo ed emozionante 2019 ovale in Campania. Si chiude in contemporanea anche il primo trimestre agonistico della stagione 2019/2020 con una domenica ricca di mete sui campi della regione.

Serie C – Girone A

Campionato al giro di boa con la prima giornata di ritorno. La capolista Amatori Rugby Torre del Greco (LIONS) continua a vincere, espugnando il campo dei Dragoni Sanniti rugby. Non molla la presa l’ Arechi Rugby anch’esso corsaro sul campo della formazione cadetta del Napoli Afragola. Nel testacoda di giornata, il RUGBY CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE vince in trasferta contro la seconda forza del campionato Rugby IV Circolo Benevento.

Serie C – Girone B

Nonostante l’inizio del girone di ritorno quest’oggi, sono ancora diverse le sfide da recuperare tra le gare di andata. Nelle due partite disputate oggi, successo per lo Spartacus Rugby Social Club che vince ad Avellino, e vittoria per l’ Hydra Rugby che in casa super l’Agro Rugby Stallions.

Under 16 maschile – finale ritorno 1′-2′ posto

Tra le mura amiche del Villaggio del Rugby di Bagnoli, sono i ragazzi del Napoli Afragola ad aggiudicarsi la finale di ritorno del campionato di categoria contro i pari età della AP Partenope Rugby.

Under 16 maschile – piazzamenti

Successo per L’Amatori Torre del Greco ai danni dell’ASD Grande Napoli Rugby ” Scuola di Rugby Elio Fusco” nell’unica gara disputata quest’oggi.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A maschile

Chiusura dell’anno solare dal sapore agrodolce per il Napoli Afragola: oggi cede all’Amatori Catania ma chiude il 2019 nella prima metà della classifica al suo storico debutto nel torneo.

Serie B maschile

Agevole successo per il Rugby Benevento che supera al Pacevecchia i siciliani del CLC Messina.

I RISULTATI