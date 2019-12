Coppa Campania: Givova Ladies stravince contro Capaccio ed è ai quarti

Al di là dell'ottimo risultato, la sfida di ieri è stata molto utile per la Givova Ladies, vista la possibilità di poter far macinare minuti in campo alle più giovani del roster

Ottavo di finale di Coppa Campania tutto in discesa per le ragazze di coach Ottaviano che, al PalaGalvani di Angri, hanno battuto la compagine di Capaccio con un netto 78-35. Al di là dell’ottimo risultato, la sfida di ieri è stata molto utile per la Givova Ladies, vista la possibilità di poter far macinare minuti in campo alle più giovani del roster, le 2004 e le 2005, supportate dalle compagne più grandi.

In particolare dal neo acquisto Martina Panniello e dal capitano Valentina Iozzino che, dopo l’infortunio, è ritornata in campo alla grande. Per lei 24 minuti e 22 punti all’attivo. Adesso piccola pausa natalizia e poi subito testa al prossimo turno di Coppa Campania, che si gioca il 4 gennaio, e poi alla prima sfida del 2020 di Serie B.

Dopo l’entusiasmante vittoria sulla sirena nel derby contro Salerno, le ragazze di coach Ottaviano hanno conquistato il primo posto in campionato a pari punti con Castellammare, Battipaglia e Capri (che ha una partita da recuperare). Un trend vincente che la Givova Ladies vuole portare avanti, conquistando più punti possibili, e accedendo con tranquillità ai playoff.