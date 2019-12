Emergenza maltempo in Campania, migliorano le condizioni meteo ma resta l’allerta

Emergenza maltempo, migliorano le condizioni meteo ma resta l’allerta. Sono in miglioramento le condizioni metereologiche sulla Campania, dove resta in vigore comunque fino alle 16 l’allerta meteo giallo della Protezione civile. Sulla penisola sorrentino-amalfitana, Sarno, monti Picentini, l’allerta meteo resta arancione fino alle 16.

Le temperature minime vanno dagli 8 gradi di Avellino, alle 13 di Napoli e Salerno. Le massime, 15 a Salerno, 16 a Napoli e Caserta. A Napoli il Comune ha diposto per la giornata di oggi la chiusura di parchi e cimiteri per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni provocati dal maltempo nella giornata di domenica.

La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri su richiesta del dirigente del servizio cimiteri.