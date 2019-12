La San Paolo 1970 di Gragnano accede al progetto “Sport di tutti” del Coni

Ai bambini che aderiranno all’iniziativa verrà data la possibilità di praticare 2 ore alla settimana di attività motorie e sportive, per la durata totale di 20 settimane. Bisogna però affrettarsi perché le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2020.

Per il team rosso-blu, in zona “Madonna delle Grazie” a Gragnano, sarà un occasione in più per sviluppare i corsi di formazione per i più piccoli, che potranno giocare sulla nuova superficie di gioco inaugurata nel settembre 2018.

Con lo slogan “Lo sport non é di pochi, ma di tutti” il CONI struttura quindi un programma per l’accesso gratuito allo sport. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani per tutte le fasce della popolazione.

Il progetto è promosso da “Sport e salute SPA” ed offre la possibilità ai ragazzi dai 5 ai 18 anni di fare sport gratuitamente.

E’ forse la prima volta che il CONI si avvale direttamente del supporto delle associazioni sportive dilettantistiche, senz’altro un enorme passo avanti verso la formazione di una rete capillare più grande.

“L’ASD San Paolo 1970 si è sempre occupata di sociale e quindi di dare la possibilità a tutti di fare sport. In questo caso specifico siamo felici di essere stati scelti dal CONI per portare avanti questo progetto sul nostro territorio. Presso la nostra struttura sarà organizzato sia un corso di calcio che uno di attività motoria di base”. Queste le parole di Edgardo Esposito, responsabile del progetto presso ASD San Paolo 1970 di Gragnano.

Andrea Ippolito