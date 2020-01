Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: puntata del 10 gennaio

“Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto”: è con queste parole di Pago che ci si avvicina a grandi passi verso la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda questa sera su Canale 5

E' prevedibile che all'interno del programma, quest'anno condotto da un inedito Alfonso Signorini spalleggiato dal cantante Pupo e dalla showgirl Wanda Nara, verrà concesso ampio spazio alla storia di Pago e di Serena, reduci dall'avventura del reality Temptation Island. In una nota ufficiale lo stesso Grande Fratello ha affermato: "Chissà se venerdì avranno modo di confrontarsi… staremo a vedere".

E’ il pubblico, infatti, in questo caso a dover decidere sul destino dei due e sull’eventuale entrata in casa del Gf di Serena. “Per me è stata la donna che ho amato di più in assoluto, poi a un certo punto non ho più ritenuto importante ciò che per lei lo era. – ha detto Pago – Lei è stata coraggiosa, ci vuole coraggio per fare ciò che ha fatto. Lì dentro ha espresso la sua idea del nostro rapporto, che era un disastro”.

Grande interesse nel Gf 2020 anche per gli “highlander” che si trovano nel Priveé della casa del Big Brother. In più di un’occasione sia Salvo sia Sergio hanno parlato dell’edizione che li ha visti protagonisti, la prima in assoluto. “Se ti avessi detto ci vediamo tra vent’anni ci avresti creduto?”, ha chiesto Salvo. Sergio effettivamente non avrebbe mai immaginato di riaffrontare una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia a tanti anni di distanza. Il discorso si è spostato poi sulla notorietà che li ha travolti una volta usciti “I primi due tre anni dopo pensavo di fare televisione”, ha confessato Sergio che poi ha aggiunto di essersi dedicato anche ad altri progetti lavorativi. Salvo invece ha confessato all’amico di essere entrato con obiettivi diversi “Mai pensato di lavorare in tv”.

Tutte le premesse ci sono quindi: appuntamento questa sera su Canale 5 per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4.