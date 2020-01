Era l’acquisto più chiacchierato per questa sessione di mercato e alla fine c’è stata la fumata bianca. Stanislav Lobotka sarà un calciatore del Napoli.

Gli azzurri e il Celta Vigo hanno trovato l’accordo. Nei giorni scorsi si era parlato dei due milioni di distanza tra l’offerta e la richiesta. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni più 4 di bonus di difficile realizzazione.

Il passaggio in Italia di Lobotka era ormai nell’aria. Il calciatore aveva espresso la sua volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio e non era nemmeno stato convocato per il match di Liga del Celta.

Il venticinquenne slovacco è atteso domani a Roma per effettuare le visite mediche di rito alla clinica Villa Stuart. Dopo le visite sarà ricevuto dal presidente De Laurentiis per firmare il contratto: quattro anni e mezzo a 1.8 milioni all’anno. Lunedì svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni.

Gattuso nella conferenza stampa prepartita per la gara di domani contro la Lazio aveva dichiarato la necessità dell’arrivo di due centrocampisti per avere sei giocatori per tre ruoli. Con l’acquisto di Demme e Lobotka la volontà, almeno quantitativa, del tecnico è stata esaudita. Il campo dirà se anche la qualità sarà quella giusta per il destino della stagione azzurra.

Salvatore Emmanuele Palumbo