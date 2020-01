Colpisce con una freccia di balestra un vigilante: choc a Marcianise. Ha colpito con una freccia di 40 centimetri scagliata da una balestra una guardia giurata in servizio all’esterno di un noto centro commerciale di Marcianise in provincia di Caserta.

Senza alcun motivo, forse per provare l’arma appena acquistata. È finito per questo in carcere un 23enne di Telese Terme (Benevento); i carabinieri della Compagnia di Marcianise e della stazione di Cerreto Sannita gli hanno sequestrato un’altra balestra simile a quella usata per colpire il vigilante; questi è stato soccorso presso l’ospedale di Maddaloni e se l’è cavata con alcuni punti di sutura. Il 23enne è finito nel carcere di Benevento.