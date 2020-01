Givova Ladies, vittoria all’overtime contro Castellammare

È stata innanzitutto una bella partita, quella tra la Givova Ladies e lo Stabia Basket, valida per le seconda giornata di ritorno di Serie B. Per la terza volta in questa stagione, due in campionato ed una in coppa, ad avere la meglio sono le ragazze di coach Nicola Ottaviano. Quella di sabato, però, è stata una gara complessa, per la quale è stato necessario giocare anche un tempo supplementare, prima di chiudere il match sul risultato di 74-72.

Una partita apparentemente equilibrata, come dimostrano i parziali (17-21; 11-9; 12-13; 19-16; 15-13), se non fosse che, ad un certo punto, lo Stabia stava prendendo il sopravvento, portandosi addirittura a +10 sulle padrone di casa. La grinta e la caparbietà delle Givova Ladies, trascinate da un’ottima Marilù Sapienza, che chiuderà il match con un bottino di 24 punti, hanno portato la squadra a crederci fino all’ultimo secondo. Decisiva prestazione anche quella di Emi Garcia Leon, per lei 15 punti e 11 rimbalzi. Entrambe in campo, inoltre, per più di 40 minuti. Quello di sabato, è stato anche il match in cui capitan Valentina Iozzino è tornata in campo a pieno regime dopo l’infortunio: per lei 11 punti, 2 assist, e 35 minuti in campo.

Con la vittoria contro lo Stabia, la Givova Ladies conferma il primo posto in classifica, a pari punti con Capri (che ha però una partita da recuperare). Ne è soddisfatto il Coach Nicola Ottaviano: “Una grandissima prova di squadra, una vittoria di gruppo. Anche quando le cose non andavano per il verso giusto, le ragazze non hanno mollato, e c’hanno creduto anche sul -10. Non ho mai visto nei loro sguardi, o nell’atteggiamento del corpo, pessimismo. Sono molto orgoglioso di loro, anche di chi stava in panchina e non ha smesso mai d’incitare le compagne in campo. Una grande prova di maturità. Dal punto di vista tecnico, continuiamo ad avere spesso dei black-out incomprensibili e a soffrire troppe volte a rimbalzo. Per questo dobbiamo lavorare ancora tanto per poter essere competitivi fino alla fine. Ci tengo, ad ogni modo, a fare i complimenti al coach dello Stabia Basket e al presidente Gaetano Manco che da anni, con passione e amore porta avanti progetti veramente interessanti, e si ritrova un gruppo di validissime giovani che in futuro potranno calcare palcoscenici importanti”.

Tabellini Givova Ladies

Ghielmi, Iozzino 11, Manna 4, Leon 15, Codispoti , Berardi 10, Sapienza 24, Stoyanova 2, Corbani, Panniello 5.