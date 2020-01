Terzigno: sequestrata officina abusiva nel Parco nazionale del Vesuvio

Una 71enne di Pompei, un 54enne di Torre Annunziata ed una 37enne di Santa Maria la Carità avevano realizzato, in un capannone in località Pozzelle, un’autofficina senza avere alcuna autorizzazione

Nell’ambito dei servizi svolti per contrastare i reati ambientali, ieri i carabinieri della stazione di Terzigno hanno scoperto, nel parco nazionale del Vesuvio, un’officina abusiva.

Una 71enne di Pompei, un 54enne di Torre Annunziata ed una 37enne di Santa Maria la Carità avevano realizzato, in un capannone in località Pozzelle, un’autofficina senza avere alcuna autorizzazione a farlo; di conseguenza i rifiuti speciali pericolosi venivano smaltiti in modo non tracciabile ossia venendo sversati nell’ambiente.

Nel corso del controllo i militari hanno anche trovato la carcassa di un suv rubato. I 3 sono stati quindi denunciati per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti. l’area è stata sottoposta a sequestro.