Festival di Sanremo 2020, Amadeus presenta le donne sul palco: ci saranno anche Diletta Leotta e Monica Bellucci

Festival di Sanremo 2020, Amadeus presenta le donne presenti: ci saranno anche Diletta Leotta e Monica Bellucci. Amadeus ha presentato in conferenza stampa alcune delle donne che saranno presenti con lui al Festival di Sanremo: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello.”E’ confermata anche la presenza di Monica Bellucci, la seconda sera”, annuncia Amadeus, nella tradizionale conferenza stampa di presentazione. “Ci saranno anche Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Mara Venier e Georgina Rodriguez (nella serata del giovedì)”.

Tra gli ospiti ci saranno anche la popstar Dua Lipa e Johnny Dorelli. Confermati poi Massimo Ranieri che canterà con Tiziano Ferro e Mika. “Su altri nomi stiamo lavorando per chiudere i contratti – aggiunge il direttore artistico -: vorremo Al Bano e Romina, con un inedito scritto da Malgioglio, Zucchero e Ultimo. Speriamo di averli”.

“Ho incontrato Rula Jebreal la prima volta a settembre”, ha raccontato Amadeus in conferenza stampa. “Volevo una giornalista internazionale che parlasse di donne. Come sapete – ha aggiunto alludendo alle polemiche dei giorni scorsi – mi occupo di spettacolo e non di politica, nel mio Sanremo è lo show che deve prevalere. Cercavo una persona dal sapore e dall’esperienza internazionale che parlasse di donne: quando si accusa la violenza, penso che non ci sia colore della pelle, ceto sociale o appartenenza politica che tenga. La donna va rispettata ovunque nel mondo”.

“Sarà fantastico fare parte del cast di Sanremo. Amadeus ha realizzato un sogno”, dice Tiziano Ferro in un video trasmesso durante la conferenza di presentazione. “Sanremo mi ha fatto diventare sognatore: lo guardavo da piccolo immaginando di fare quello nella vita. A 40 anni essere felice come un bambino di 8 è una fortuna”. Tiziano Ferro sarà presente tutte e 5 le serate al teatro Ariston: “Succederanno cose belle, divertenti e anche emozionanti. Amadeus è persona appassionata, merita quello che sta vivendo adesso. Sarà una bella, bella edizione. Non vedo l’ora di esserci”.