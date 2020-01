Festival di Sanremo 2020, nove donne sul palco con Amadeus: ecco chi sono

Rese note le nove presentatrici che affiancheranno Amadeus, sera dopo sera, alla conduzione del Festival di Sanremo 2020. Ad avere l’esclusiva, stavolta, è Tv Sorrisi & Canzoni che ha elencato poco fa le donne scelte dal direttore artistico Amadeus per dividere con lui il palco del Teatro Ariston.

Il tutto sta avvenendo a poche ore dalla conferenza stampa prevista per domani 14 gennaio 2020 durante la quale Amadeus ufficializzerà i nomi degli ospiti del Festival di Sanremo 2020. Un ulteriore passo verso il Festival della canzone italiana che si terrà quest’anno dal 4 all’8 di febbraio. Già noti, invece, i nomi dei 24 artisti in gara che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

In realtà già nel pomeriggio di oggi Amadeus, intervenuto su Radio 2 nel corso della trasmissione condotta da Mara Venier, ha annunciato che per la serata finale ad affiancarlo ci sarà proprio Mara Venier: “Ti voglio vicino a me sabato sera voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun’altra”.

Le altre otto conduttrici, invece, saranno: Antonella Clerici, che presentò con Paolo Bonolis il Festival del 2005 e condusse quello del 2010; Diletta Leotta; la cantante Sabrina Salerno; la giornalista Rula Jebreal; Emma D’Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del Tg1; la modella Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e l’influencer Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Nella conferenza stampa di domani vedremo se Amadeus confermerà o smentirà la notizia di Tv Sorrisi & Canzoni.