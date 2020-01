Volla, occupazione suolo pubblico: chiusi due esercizi commerciali

Chiusi con ordinanza dirigenziale a firma del Responsabile del SUAP Sportello Unico Attività Produttive due esercizi commerciali che violavano le norme sull’occupazione di suolo pubblico in via Dante Alighieri ed in via Fraustino.

La segnalazione è partita direttamente dal Comando Polizia Locale diretto dal Ten. Col. Giuseppe Formisano a seguito di alcune contravvenzioni comminate per violazione dell’art. 20 del codice della strada che sanziona l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

La norma violata prevede che, oltre alle sanzioni principali consistenti nella sanzione amministrativa pecuniaria, l’ufficio comunale competente provvede, come sanzione accessoria, alla chiusura dell’attività commerciale in attuazione della legge 77/97, art. 6, che sanziona l’occupazione di suolo pubblico in violazione di regolamenti comunali o di leggi da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche.

Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, l’ufficio comunale competente, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.