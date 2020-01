Per la Sales Volley di Gragnano tante novità anche nel 2020

La Sales Volley Gragnano procede spedita con le attività formative anche in questo 2020. Dopo l’evento “sitting volley”, organizzato a Lettere, presso L’Istituto Silvio Pellico, (in collaborazione con lo stesso istituto) si stanno progettando nuove iniziative dedicate alla promozione dello sport.

Nelle prossime settimane verranno infatti comunicate le altre novità che saranno sviluppate sul territorio gragnanese. La Sales Volley, nasce molti anni fa a Gragnano, e c’è da riportare che durante l’anno sportivo appena trascorso 2018/2019, ha festeggiato i dieci anni di attività.

Ma è negli ultimi anni che si è data una spinta in più, determinante per un forte rinnovamento. Questo ha portato a tante iniziative positive sia per i ragazzi che per le ragazze, non solo di Gragnano, ma anche di qualche paese limitrofo.

La società é presente infatti anche a Lettere, dove la scorsa stagione ha partecipato alle “Miniolipiadi Letteresi” e tenuto la festa associativa di fine stagione. Degna di nota é la squadra di Serie D femminile, che finí il campionato scorso al quarto posto con 43 punti e ad una sola posizione dai play-off.

Andrea Ippolito