La Givova Scafati premierà la cantante Sonia Mosca, da “All Together Now” 2020

La Givova Scafati rende noto che, in occasione della prossima partita interna prevista per domenica 19 gennaio 2020 (ore 18:00) contro Bertram Tortona, sarà ospitata al PalaMangano la cantante Sonia Mosca, reduce dal successo conseguito alla seconda edizione del programma televisivo Mediaset “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker e J. Ax.

Anche se è nata a Castellammare di Stabia nel 1992, la nuova star della tv nazionale è una grande appassionata e tifosa della squadra di basket della città di Scafati. Per tale motivo, la dirigenza gialloblù ha pensato non solo di invitare la giovane cantante Sonia Mosca ad assistere alla prossima gara casalinga, ma anche di consegnarle, per mano della sig.ra Anna De Felice (moglie del patron Nello Longobardi), a ridosso della palla a due, un riconoscimento per l’importante e meritato risultato conseguito, che le apre la strada ad una vita professionale ricca di successi e soddisfazioni, gli stessi che il sodalizio scafatese auspica di raggiungere sul piano sportivo.