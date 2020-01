La Nuova Lions Gragnano raggiunge la testa alla classifica

La partita giocata ieri a Volla, Diamond Napoli vs Nuova Lions Gragnano, finisce 67-75 (13-17; 31-45; 53-58).

I Lions hanno giocato alle 21.15, in trasferta, in casa della Diamond Basket. Uno scontro al vertice, non certo semplice, dove le due formazioni si sono giocate la vetta della classifica.

La squadra di coach Gallotti vince un match difficile, con una rivale che porta in campo gli stessi obiettivi: la promozione.

Una partita giocata con grande personalità e determinazione, infatti, nonostante il 7-0 iniziale, la squadra di Gragnano reagisce subito, e già nel primo periodo si porta sul 13-17.

Nella seconda frazione Bevente consegna 15 punti al Gragnano facendo volare gli ospiti sul 31-45.

Dopo alcune difficoltà durante la terza frazione di gioco, che si chiude con sole 5 lunghezze di vantaggio (53-58), il match diventa più teso, ma la Nuova Lions Gragnano mantiene concentrazione e focus sull’obiettivo e chiude l’incontro con +8 punti (67-75).

Questi dati per la Nuova Lions Gragnano: Parmentola 20, Bevente 17, Torre 8, Vieni 8, D’Avino M. 7, Salerno C. 6, Salerno A. 3, Pecoraro 2, Adessi 2, D’Avino S. 2, D’Aniello 0, Vollaro 0. All. G. Di Palma.

Andrea Ippolito