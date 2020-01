Lunedì il primo album dei “Segni Distintivi”, duo di poliziotti/cantautori

Si terrà lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso l’Ordine dei Giornalisti di Napoli in via S. Maria a Cappella Vecchia, 8/b, la conferenza stampa di presentazione del primo album dei “Segni Distintivi”, duo di poliziotti/cantautori composto da: Angelo Forni di Salerno ma in servizio a Napoli e Fabio Sgrò di Roma ma in servizio a Milano. L’album, prodotto dalla Bit&Sound Music, dal titolo “Verso un porto migliore”, contiene anche il brano “La Pagella”, dedicato al ragazzino 14enne migrate, morto in mare con la pagella cucita all’interno della tasca della giacca.

Nel corso della conferenza oltre all’album dei “Segni Distintivi” sarà presentato anche il progetto “La Pagella nelle scuole” che vedrà impegnati di due cantautori in visita nelle scuole italiane per parlare di migrazione, solidarietà ed accoglienza.

Ed ancora sarà presentato il concerto di beneficenza che i “Segni Distintivi” terranno insieme ad altri artisti il prossimo 25 gennaio al Teatro Augusteo di Salerno.

Alla conferenza di presentazione parteciperanno Tino Coppola titolare dell’etichetta discografica Bit&Sound Music, i poliziotti/cantautori, il presidente dell’ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, il presidente dell’Arci Salerno Francesco Arcidiacono, la dottoressa Lucia Lamberti in rappresentanza del Centro La Tenda e il giornalista Gabriele Bojano coordinatore del tour nelle scuole che i “Segni Distintivi” terranno a partire dal mese di febbraio.