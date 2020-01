Per l'agenzia Pro2Be dunque una grande soddisfazione, non solo per aver piazzato ben due giocatori alle fasi finali, ma anche per la vittoria di "NPK_02"

Rosario Accurso, dell’agenzia Pro2Be, sarà un giocatore dell’Italia all’UEFA eEuro 2020. (NPK_02) Rosario Accurso si é conquistato una delle quattro maglie della Nazionale Italiana di Pro Evolution Soccer.

Accurso ha battuto al play off decisivo l’altro player dell’agenzia Pro2Be, Peppe Spagnolello (Spagnols88). I due giocatori gestiti dal team, erano presenti proprio a Coverciano già qualche giorno fa.

Spagnolello aveva infatti già ottenuto il primo posto in fase di qualifica.

Ed era stato convocato presso le sedi federali insieme a Rosario Accurso, per competere alla fase finale della selezione dei quattro giocatori che sognano la Nazionale Italiana in “eFootball PES 2020”.

Per l’agenzia Pro2Be dunque una grande soddisfazione, non solo per aver piazzato ben due giocatori alle fasi finali, ma anche per la vittoria di “NPK_02”.

Andrea Ippolito