É nata la Italia Youth League 2020

Se il calcio maschile é fonte di aggregazione ed inclusione sociale, quello femminile continua a crescere e ad alimentare l’intero settore, grazie anche alle nuove squadre che stanno nascendo su tutto il territorio nazionale.

L’evento previsto per i giorni 5, 6 e 7 giugno 2020 a Montesilvano sarà appunto determinato per la presenza dei tornei dedicati al calcio femminile, come l’Italia Women Cup.

Il Settore calcio e futsal CSEN ha scelto questa località, non solo per le sue rinomate strutture, ma anche per il posizionamento vicino al mare.

Da ricordare le arene: Palaroma (oltre 1500 posti) dove si sono disputate le finali UEFA Futsal Cup nel 2011 e Palasenna (800 posti), le quali sono utilizzate anche dalle società locali di calcio a 5 nazionale, come il “Montesilvano Calcio a 5” e l’ “Acqua & Sapone”.

I ragazzi che sceglieranno di partecipare infatti vivranno una vera e propria vacanza, abbinata allo sport ed al divertimento.

AGLA, sponsor tecnico ufficiale, fornirà i palloni da gioco e vestirà lo staff organizzativo della Italia Youth League.

SETTORE FEMMINILE

I tornei del settore femminile saranno di calcio a 11, di calcio a 9 e di calcio a 5 (anche giovanile), con diversificazione tra attività amatoriale ed attività con tesserate federali.

SETTORE MASCHILE

Mentre al settore maschile sarà riservato il calcio a 5, dai pulcini all’under 19.

Il Responsabile del Settore Calcio e Futsal del CSEN Napoli Michele Lettera:”Come Responsabile del Settore Calcio e Futsal del CSEN Napoli ci tengo a ringraziare CSEN Campania e ovviamente il CSEN Nazionale, lo sponsor tecnico ufficiale AGLA, nonché l’assessore allo sport ed eventi sportivi del comune di Montesilvano dott. Alessandro Pompei”.

Andrea Ippolito