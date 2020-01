A Trieste parte la Torcia Olimpica per i XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di Sappada

Si terrà lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 10.30, a Trieste in Piazza Unità d’Italia, la conferenza stampa dei XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, in programma a Sappada dal 4 al 7 febbraio 2020. Interverranno, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche Sociali, Carlo Grilli, il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi ed il Vicepresidente di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti. Ai saluti istituzionali, alle ore 11.00 circa, seguirà la partenza della Torcia Olimpica che, scortata dai Vigili del Fuoco, attraverserà i comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari (28 gennaio), Gradisca, Gorizia, Nova Goriza (29 gennaio), Udine, Cividale (30 gennaio), Tolmezzo e Ovaro (31 gennaio), per giungere infine, il 4 febbraio a Sappada, presso la Borgata Palù, alle ore 15.30, in occasione della Cerimonia di Apertura.







Il Torch Run ed il messaggio che porta con sé assume, ancor prima dell’inizio dei Giochi, un valore fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio di inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, Istituzioni, Scuole, Famiglie e tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Saranno circa 4mila gli alunni delle scuole, di ogni ordine e grado, coinvolti. Gli eventi Special Olympics, come i Giochi Nazionali Invernali, rappresentano un’opportunità per gli atleti di potersi esprimere, di mettersi alla prova, di acquisire nuove consapevolezze, nello sport quanto nella vita. Allo stesso tempo rappresentano una risorsa per il territorio che li ospita, favorendo, attraverso la conoscenza, il superamento di fenomeni, ancora diffusi, quali emarginazione, indifferenza e bullismo.

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione di questi Giochi, mentre il Sindaco Manuel Piller Hofer si è detto onorato e felice di poter ospitare un evento di tale importanza e dal grande valore sociale: “I nostri impianti sportivi sono perfettamente attrezzati e ci auguriamo che tutti i partecipanti vivranno una settimana indimenticabile, in un ambiente caloroso e festoso”. L’auspicio è che la fiamma, che ha la funzione di accendere il tripode in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi, possa non esaurirsi con la conclusione degli stessi, continuando a rappresentare quella luce di speranza tesa ad un mondo migliore; ad un futuro che non guardi alle differenze o alle disabilità ma innanzitutto alle persone.

Saranno 523, il numero più alto di sempre relativamente ad un evento invernale, gli atleti che gareggeranno nelle seguenti discipline sportive: corsa con le racchette da neve, sci nordico, sci alpino e snowboard. Al fianco degli atleti, provenienti da 58 Team Special Olympics sparsi su tutto il territorio nazionale, giungeranno a Sappada anche 147 tecnici, 300 volontari e circa 300 familiari. La mattina del giorno 4 febbraio, a partire dalle ore 9.30, si svolgeranno le Divisioning: gare preliminari attraverso le quali i Tecnici di Special Olympics avranno l’opportunità di valutare le potenzialità di ogni atleta affinché ognuno di loro possa, in occasione delle gare ufficiali in programma dal 5 al 7 febbraio, misurarsi, in ogni disciplina sportiva, con chi ha pari o simile livello di abilità.

Saranno inoltre previste gare di Sport Unificato nella corsa con le racchette da neve e nello sci nordico. Lo sport unificato, che vede gareggiare insieme, nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità intellettiva, rappresenta lo strumento attraverso il quale Special Olympics mira al raggiungimento del traguardo più importante, oltre il gradino più alto del podio: quello della piena inclusione.