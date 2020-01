Ecco il “Programma di massaggio nelle scuole” che previene il bullismo

La riduzione dei fenomeni di bullismo e dei comportamenti aggressivi può essere possibile attraverso l’esperienza del “contatto emotivamente nutritivo tra pari”.

Come descrive l’associazione MISA Italia: “attraverso il programma di massaggio nelle scuole MINI-MISP (2 e 3 anni) e MISP (dai 4 ai 12 anni), i bambini sviluppano la capacità di essere più calmi e quindi una maggiore capacità di concentrazione”.

Gli ultimi corsi per la formazione dei nuovi istruttori si sono tenuti proprio a Napoli dal 6 all’8 dicembre 2019. Sono stati infatti formati gli istruttori MISP il 6 ed il 7 dicembre, mentre gli istruttori MINI-MISP l’8 dicembre.

Gli aspiranti istruttori hanno potuto comprendere ed apprendere sia le tecniche che i benefici del “Programma di massaggio nelle scuole”, che ad oggi è stato implementato in oltre 40 paesi nel mondo.







I bambini, come descrive MISA Italia: “acquisiscono una maggiore sicurezza, imparano a rispettare se stessi e gli altri, hanno uno strumento per distinguere tra contatto positivo e contatto negativo, possono sperimentare una riduzione del bullismo e dei comportamenti aggressivi.”

L’associazione MISA Italia fa capo a quella internazionale MISA International (Massage In Schools Association), che supporta il lavoro e dei formatori degli istruttori MISP nel mondo. Inoltre gli istruttori MISP certificati e affiliati a MISA International.

“La missione di MISA International è di sostenere lo sviluppo del MISP a livello internazionale e di essere fonte di ispirazione e di contribuire all’idea che ogni bambino nel mondo possa vivere ogni giorno l’esperienza del contatto sano ed emotivamente nutriente”.

Le fondatrici di questo metodo Mia ELMSÄTER e Sylvie HÉTU, hanno creato il M.I.S.P. “Programma ed introdotto in Gran Bretagna nel 1999, anche al fine di “…stabilire una rete di pratiche standard del MISP in tutto il mondo, per il bene di tutti i bambini…”.

Sono state anche co-autrici nel 2000 del “Manuale dell’Istruttore di Massaggio nelle scuole” e nel 2006 “Touch In Schools: A revolutionary strategy for replacing bullying with respect and reducing violence”.

A marzo 2020 ci sarà una conferenza internazionale a Praga, in Repubblica Ceca: la ‘MISA international conference 2020″. Sarà anche l’occasione per celebrare i 20 anni dalla nascita del MISP.

Andrea Ippolito