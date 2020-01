Grande Fratello Vip 2020, Ivan a Clizia: “Non mi ero mai avvicinato così…”

I due concorrenti sono sempre più vicini e Clizia, per stemperare la situazione, esclama “Perchè c'è una distanza di sicurezza, comunque sono cangianti, cambiano in base all’umore e al tempo”

È ormai tarda notte nella Casa del Grande Fratello ma Clizia, mentre rimane a sorseggiare una tisana in cucina, viene raggiunta da Ivan che, avvicinandosi molto al volto della coinquilina, dice “Che colore sono i tuoi occhi?”.

Clizia allora, con voce imbarazzata, risponde “Blu, perché?” mentre l’affascinante concorrente aggiunge “Sono molto belli da vicino, non mi ero mai avvicinato così”.

I due concorrenti sono sempre più vicini e Clizia, per stemperare la situazione, esclama “Perchè c’è una distanza di sicurezza, comunque sono cangianti, cambiano in base all’umore e al tempo” ma subito Ivan sorridendo dice “Forse cambiano a seconda della persona che guarda” e senza indugiare aggiunge “I miei sono marroni, qualche volta diventano più gialli, caldi come me” suscitando l’ilarità della coinquilina che allontanandosi risponde ridendo “Certo fuoco anche negli occhi, questa è la scuola di Zequila che parla!”Ivan infine, nonostante Clizia abbia smascherato i suoi tentativi di mettere in atto gli insegnamenti di Antonio nell’arte della seduzione, riesce ad abbracciare nuovamente la coinquilina.

Sembra proprio che il giovane concorrente ultimamente abbia occhi solo per Clizia, ma come evolverà questa nuova e affiatata amicizia?