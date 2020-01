Grande Fratello Vip 2020, Clizia: “E’ sempre il momento giusto per innamorarsi”

Nella notte Clizia, colpita dalle storie d’amore di Antonella e Paola raccontante durante la puntata, si avvicina alle coinquiline complimentandosi “Voi ci avere ricordato che esiste un modo di amarsi forte, spesso lo dimentichiamo, l’amore è contagioso” e senza trattenere le lacrime aggiunge “C’è solo un modo per perdere la testa e impazzire per l’altro, non ci sono scuse, è sempre il momento giusto per innamorarsi”.

Antonella allora, abbracciando la coinquilina, la rincuora dicendo “Ma non devi piangere, tu troverai il tuo amore sei così giovane” mente Clizia commossa aggiunge “Mi sono emozionata, sono stati due momenti davvero belli, è questo l’unico modo di amare”.

È evidente che la giovane concorrente sia rimasta molto scossa dopo gli emozionati avvenimenti della diretta, che sia proprio la Casa del Grande Fratello l’occasione per Clizia di trovare un nuovo amore forte e potente come quello delle compagne d’avventura?