Napoli, aggredisce gli agenti di polizia: arrestata 48enne

Continuano serrati i controlli della Polizia Ferroviaria alla Stazione di Napoli Centrale. Durante un controllo di prevenzione eseguito nei confronti di tre persone da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, nella Stazione FS di Napoli Centrale, una di esse, una donna pluripregiudicata, C.A., di anni 48, di origini napoletane e residente ad Acerra, ha aggredito fisicamente e verbalmente un Agente della Polizia di Stato semplicemente perché lo avrebbe riconosciuto quale autore dell’arresto operato la settimana prima nei confronti del suo compagno.

Alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento la donna ha inveito con inaudita violenza contro il tutore dell’ordine cercando di sottrarsi al controllo, divincolandosi e cercando poi di far perdere le proprie tracce. Solo grazie alla pronta reattività e alla professionalità degli Agenti Polfer, gli stessi sono riusciti a ristabilire l’ordine ed a condurre i fermati presso gli uffici di Polizia. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione di Napoli Centrale che fornivano conferma delle responsabilità della donna. La stessa è stata arrestata per i reati di oltraggio, resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle formalità di rito l’arrestata veniva condotta presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa di essere giudicata con rito direttissimo. A seguito dell’intervento, il poliziotto ha riportato un trauma radico-cervicale e contusione alla spalla sx guaribili in giorni sette giorni. Nello stesso pomeriggio un’altra persona, alla stazione ferroviaria di Napoli, è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.