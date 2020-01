Così come comunicato dalla Società italiana Pediatria ed in particolare dal Segretario nazionale SIP Elena Bozzola, il Coronavirus è un virus noto per causare patologie di gravità variabile, da un comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il nuovo Coronavirus è un virus di un nuovo ceppo identificato agli inizi di quest’anno in Cina. Al momento non sono stati segnalati casi in Italia e secondo il Ministero della Salute la probabilità di introduzione di questo virus in Europa è considerata bassa, anche se non può essere esclusa.

I Coronavirus possono trasmettersi da animali infetti a uomo. È già successo in Cina nel 2002 e in Arabia Saudita nel 2012. Alcuni Coronavirus possono trasmettersi da persona a persona, di solito in seguito a contatto stretto con un soggetto ammalato.

La sintomatologia è variabile. I sintomi più comuni sono simili a quelli influenzali, e quindi febbre, tosse e difficoltà respiratoria. Nei casi più gravi, l’infezione può anche causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Allo stato attuale non esiste un vaccino per prevenire l’infezione, nelle previsioni occorrono almeno tre mesi per un vaccino. Alcuni consigli utili sono: corretta igiene delle mani ed evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi influenzali o respiratori.