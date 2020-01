Gragnano: una raccolta di firme per dire no alle strisce blu introdotte dal Comune

Una raccolta di firme per dire no alle strisce blu introdotte dal Comune nelle zone di via Vittorio Veneto (altezza pallone geodetico), via San Sebastiano e via San Giovanni. La petizione, avviata da un comitato civico guidato da Michele Barbato, ha registrato già 200 firme. “Una delegazinoe del comitato chiederà al sindaco Paolo Cimmino di riceverci – afferma Barbato – chiedendo la presenza del comandante della polizia municipale e del responsabile degli ausiliari.

C’è un malcontento molto diffuso tra i cittadini – continua – alcuni professionisti credono che le norme previste sugli stalli non sono state applicate integralmente, specialmente per le strisce bianche, per quelle dei diversamente abili, quote rosa”. I cittadini possono recarsi per firmar ela petizione in vari negozi di via Vittorio Veneto e via Tommaso Sorrentino. Sul caso è stata presentata un’interrogazione consiliare al sindaco da parte di Patrizio Mascolo, rappresentante delle opposizioni nel civico consesso, a nome del gruppo Uniti per Gragnano.

“Vogliamo comprendere – afferma – quali sono stati i criteri e le ragioni che hanno portato ad individuare le suddette aree di via Veneto e zona Rosario come le uniche dove poter realizzare i nuovi stalli a pagamento. Inoltre – continua – vogliamo sapere per quali motivi non sono state valutate anche le pur esistenti soluzioni alternative”.