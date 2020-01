Il Cava Basket espugna il campo dello Sporting Portici

Sebbene gli Eagles, terzi in classifica alle spalle della Pallacanestro Trinità e della Capolista Cestistica Benevento, affrontassero l’ultima della classe, in campo, le due squadre si sono fronteggiate ad armi pari

Il Cava Basket conquista due punti preziosi sul campo dello Sporting Portici. La compagine del presidente Emilio Maddalo, sabato 25 gennaio, al termine di una partita in bilico fino agli ultimi istanti, ha superato i padroni di casa, con il punteggio di 79-81, nella sfida valida per la terza giornata di ritorno della Serie C Silver Campana.

Sebbene gli Eagles, terzi in classifica alle spalle della Pallacanestro Trinità e della Capolista Cestistica Benevento, affrontassero l’ultima della classe, in campo, le due squadre si sono fronteggiate ad armi pari. Nel primo quarto, terminato sul 20-20, ha prevalso l’equilibrio; lo Sporting Portici, poi, è riuscito a chiudere il secondo parziale in vantaggio di 4 punti (50-46). Al rientro dagli spogliatoi, i metelliani hanno ribaltato il risultato e, dopo aver archiviato la terza frazione di gioco sul +3 (65-68), con le unghie e con i denti, hanno arginato i tentativi avversari di sovvertire le sorti dell’incontro.

Hanno dato un grande contributo al successo del Cava Basket Vincenzo Di Somma e Pasquale Catapano, capaci di realizzare rispettivamente 26 e 22 punti. Buona anche la prova offensiva del play Andrea Cucco (16 punti).

Nel prossimo turno, capitan Santucci e compagni ospiteranno il Flavio Basket Pozzuoli. La partita, che si disputerà alla palestra “Mauro e Gino Avella” di Cava de’ Tirreni, è in programma domenica 2 febbraio, alle 18:30.

TABELLINO

SPORTING PORTICI – CAVA BASKET 79–81 (20-20; 30-26; 15-22; 14-13)

CAVA BASKET: DI SOMMA 26, CATAPANO P. 22, CUCCO 16, FIORILLO 8, CATAPANO G. 7, RUSSO R. 2, CIRILLO, D’APICE, RUSSO C., SANTUCCI, AVAGLIANO ne, DI MARINO ne. ALL. SENATORE A.

SPORTING PORTICI: MINERVINI V. 25, PICCOLO 15, STAIANO 13, LA PASTA 12, ANCESCHI 9, MINIERI 5, GRAZIOLI, MONDOLA, MINERVINI A., DI DONNA ne, MONTAGNA ne, NUGNES ne. ALL. ESPOSITO