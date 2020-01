Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti: “C’è un’alleanza contro Rita”

Barbara e Aristide, lontano dagli altri inquilini, meditano sul concetto del tempo definendolo un tiranno che scandisce le nostre vite, ma che sembra essersi fermato dopo l’ingresso nella Casa. L’attenzione di Barbara però ricade su un argomento che è stato oggetto di tante supposizioni negli ultimi giorni.

Barbara si guarda intorno: “Qua è sempre un vagare e vagare, sempre alla ricerca di qualcosa”, commenta, “poi, come le nuvole, si creano delle alleanze, per esempio Antonella e Fernanda, quanto ciò è spontaneo, quanto ciò è tattica, quanto è funzionale?”, domanda con fare sospetto. Aristide non ha un secondo di esitazione e con sicurezza afferma: “Forse è un’alleanza tra opposti per colpire qualcuno di forte come Rita”. Barbara: “Si, certo, così mi hanno suggerito. Anch’io stessa sono stata votata perché sono il suo fedele scudiero”, afferma con determinazione.







Insomma, esiste davvero un’alleanza che trama alle spalle di Rita Rusic il cui scopo è quella di eliminarla il più presto possibile? Staremo a vedere…