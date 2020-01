Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia, premiata Juve Stabia

Quasi in contemporanea con gli Oscar del cinema a Hollywood, arrivano gli Italian Sport Awards, kermesse che si terrà martedì prossimo a Castellammare presso l’Hotel dei Congressi.

A fare incetta di premi sarà la Juve Stabia, come compagine assoluta protagonista lo scorso anno di un campionato monstre in serie C, contrassegnato da vari record e culminato con la promozione in B. Nella serata saranno anche premiati dirigenti e staff tecnico della società gialloblù oltre a calciatori dell’attuale rosa ed ex, protagonisti sul campo che hanno contribuito a una conquista che resterà nella storia del calcio stabiese.

A seguire il comunicato ufficiale del sodalizio campano per annunciare questo evento e relative premiazioni:

“Una cavalcata storica, un girone vinto e una promozione meritata. Dal successo alla conquista dell’Italian Sport Awards / Oscar dello Sport / Calcio. La SS Juve Stabia sarà premiata come miglior squadra del proprio girone (C), con riconoscimenti individuali che saranno ritirati da Clemente Filippi (miglior dirigente sportivo girone C), Ciro Polito (miglior direttore sportivo girone C), Fabio Caserta (miglior allenatore girone C), Nicolas Allievi (miglior difensore girone C). Fra i premiati anche l’ex Paolo Branduani (miglior portiere girone C) e Daniele Paponi (miglior attaccante girone C).

L’evento, giunto alla nona edizione, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, andrà in scena martedì 4 febbraio all’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia”.

Domenico Ferraro