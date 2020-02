Givova Scafati, ostacolo Eurobasket Roma per il poker di vittorie di fila

Il parquet del PalaMangano potrebbe essere il teatro della quarta vittoria consecutiva della Givova Scafati, che domenica, ore 18:00, ospiterà l’Eurobasket Roma nella ventunesima giornata (ottava di ritorno) del campionato di serie A2 (girone ovest).

Nella gara di andata a campi invertiti, fu la compagine dell’Agro ad avere la meglio (82-91), disputando una delle migliori partite stagionali. Ma quella che dovrà affrontare stavolta è una squadra, quella laziale, rivoluzionata nella sua composizione e sicuramente più organizzata sotto il profilo del gioco. L’allenatore, Massimo Maffezzoli, sta forgiando a propria immagine e somiglianza una squadra che aveva avuto un inizio di stagione claudicante e che invece ora si sta rendendo pericolosa contro qualsiasi avversario, risalendo lentamente la graduatoria.

D’altronde, l’organico capitolino non ha nulla da invidiare a molte altre società della medesima categoria annoverando atleti del calibro di Amici (ala grande da 16,4 punti e 3,9 assist di media), Taylor (centro da 15,6 punti e 9,9 rimbalzi di media) e Veideman (guardia estone che sta viaggiando sui 13,6 punti di media), senza dimenticare l’esperienza dell’ex Fattori (ala grande), la fisicità di Viglianisi (ala piccola), Maganza (centro), Fanti (guardia), nonché la freschezza dei giovani Cicchetti (ala grande), Graziani (guardia) e Sabatino (playmaker).

Con l’organico al completo, la truppa di coach Giovanni Perdichizzi proverà ad inanellare il quarto urrà consecutivo e bissare il risultato della gara di andata, così da poter compiere un altro piccolo passo verso le zone che contano della classifica.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Sergio Luise

«E’ un periodo in cui stiamo riuscendo a dare continuità ai nostri risultati, che vorremmo confermare anche contro Eurobasket Roma. Non sarà facile perché, proprio come è già accaduto domenica scorsa contro l’Orlandina, affronteremo una squadra a caccia di punti preziosi in chiave salvezza, avvezza ad affrontare le partite con una energia particolare, lottando su ogni possesso. E’ una squadra talentuosa, migliorata moltissimo con l’innesto di Amici ed il cambio dello straniero, per cui dovremo faticare molto e tenere duro per 40’. Il loro lungo Taylor è senza dubbio tra i più talentuosi del campionato in questo ruolo, cestista che può giocare sia nello spot di quattro che in quello di cinque. Oltre al già menzionato Amici, dovremo poi stare molto attenti a Veideman, giocatore in grado di fare sia la guardia che il playmaker, le cui qualità sono già esplose negli anni in cui ha giocato ad Udine.

Dovremo provare a mantenere il più possibile il pallino del gioco, facendo la nostra pallacanestro, talentuosa in attacco ed aggressiva in difesa, cercando il più possibile di coinvolgere tutti i giocatori e concedere così pochi punti di riferimento».

Dichiarazione della guardia Riccardo Rossato

«Per noi che fatichiamo a trovare continuità di rendimento, quello di domenica sarà un test difficile quello contro Eurobasket Roma.

Siamo attesi da una partita molto diversa rispetto a quella giocata all’andata, perché gli avversari hanno integrato il roster con atleti importanti come Amici e Veideman, che hanno cambiato il volto della squadra. Dovremo correre molto e non farli giocare a metà campo, come prediligono fare. Massima attenzione dovremo poi prestare sul loro lungo Taylor, oltre che sul veterano Amici e lo stesso Veideman. Vogliamo proseguire in questo percorso, con l’obiettivo di arrivare quanto più in alto possibile, sicuri del sostegno dei nostri supporters e di un PalaMangano che domenica ci aspettiamo di trovare infuocato».

Arbitreranno l’incontro i signori Ursi Stefano di Livorno, Di Toro Claudio di Perugia e Doronin Vladislav di Perugia.

Iniziativa per Kobe Bryant

In memoria del campione di basket NBA Kobe Bryant, scomparso prematuramente in un tragico incidente, la Givova Scafati consentirà l’ingresso libero sulle gradinate del PalaMangano in occasione della partita contro Eurobasket Roma a tutti coloro che indosseranno la maglia dei Los Angeles Lakers del compianto cestista.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass”). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).