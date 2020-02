Il Gazzettino vesuviano da domani al Festival di Sanremo 2020

Un'edizione "storica" condotta da Amadeus, preceduta da giorni di discussione in merito agli artisti in gara e agli ospiti che si alterneranno sera dopo sera sul palco del Teatro Ariston

A partire da domani 2 febbraio 2020 i nostri inviati saranno a Sanremo per raccontare ai nostri lettori tutto quello che accade nella città dei fiori in occasione della 70esima edizione del Festival. Un’edizione “storica” condotta da Amadeus, preceduta da giorni di discussione in merito agli artisti in gara e agli ospiti che si alterneranno sera dopo sera sul palco del Teatro Ariston.

Giornalisti ed operatori per tutto il giorno, dal 4 all’8 febbraio, racconteranno impressioni, retroscena, seguiranno conferenze stampa e realizzeranno interviste ai protagonisti del Festival di Sanremo 2020. Non perdete neppure un dettaglio del Festival della Canzone Italiana seguendo il nostro giornale online ed i nostri social, aggiornati in tempo reale. Buon Festival a tutti!