La classe senza smartphone: la rivoluzione di Biella che spiazza la scuola italiana

In un istituto superiore di Biella dirigente e docenti hanno deciso di appendere gli smartphone al muro, come fossero dei cappotti. Sebbene all'inizio non accolta con entusiasmo, l'iniziativa ha permesso agli studenti di riscoprire la bellezza dell'insegnamento e della cultura. Un segnale che può cambiare, seriamente, la scuola Italiana per il futuro.