Martedì sera inizia la kermesse del Festival della canzone italiana nella città dei fiori: Sanremo. Il Festival di Sanremo durerà fino a sabato sera quando conosceremo il nome del vincitore della manifestazione ,arrivata all’edizione numero settanta, che sarà presentata da Amadeus.

Consigli per il betting

Come in ogni gara che si rispetti c’è possibilità di scommettere con i vari bookies italiani che bancano diversi eventi, sia in singole che in multipla. Nel nostro articolo ci divertiamo a fare un’analisi per poter mettere a segno qualche bella vincita. Per esempio, interessante è la scommessa bancata da Match Point su cosa indosserà il presentatore Amadeus alla prima serata. Di solito l’outfit del padrone di casa è sul look con il papillon. Questa infatti la nostra scelta a 1.30, mentre la cravatta è data a 5 e altro look a 6. Da tener presente anche il look di una delle conduttrici che affiancheranno Amadeus e cioè Diletta Leotta. Fino a pochi giorni fa, Match Point bancava il suo look con i capelli raccolti alla prima serata con quota intorno a 1.55.

Molto challenge è altresì la scommessa sullo share della prima serata. Dai dati statistici degli scorsi anni, piace l’over del 49,5% bancato dallo stesso bookie a 1.65. Presumibilmente quasi la metà dei telespettatori sarà sintonizzata su RAI 1 martedì a partire dalle 21 in diretta euro visione. Ma chi vincerà Sanremo? Il nome “caldo” è quello del rapper Anastasio a 4.50, sorpresa potrebbe essere la brava Elodie, la cantante pugliese protagonista di una grande hit estiva. La sua quota è 9. Altro papabile Achille Lauro ( ve lo ricordate in Rolls Royce?) a 12. In pole anche Alberto Urso a 7.50, già trionfatore nel talent “Amici”. Ulteriore nome “last minute” da tenere presente è quello dell’altro rapper Rancore, con il pezzo “Eden”, per una sbancata monstre a 16.

C’è anche la classifica al contrario. Chi sarà ultimo in graduatoria ? Noi puntiamo su Rita Pavone bancata a 4. La Pavone, classe 1945, non partecipa a Sanremo dal 1972. Difficile immaginare un exploit della cantante che ha però ha lanciato tanti successi in un passato d’antan. Alternativa Piero Pelu’ a 4.50. Si gioca anche sull’età del possibile vincitore e noi puntiamo su under 30.5 ( quotato a 1.57), ritenendo il festival appannaggio di un giovane interprete. Match Point dà anche le quote di vari testa a testa tra cantanti, fra chi arriverà davanti in classifica rispetto ad un altro. Le nostre scelte vanno su Elettra Lamborghini, all’esordio qui, prevalere su Rita Pavone (quota 1.33). Più equilibrate le quote tra Diodato e Levante, con 1.72 a favore del primo. Intriga anche Irene Grandi prima rispetto a Francesco Gabbani, già vincitore a Sanremo. Quota 1.44.

Tra le nuove proposte da seguire Fadi con la canzone Due di noi, gran quota a 7.50, così come Leo Gassman con Va bene così a 9.

Favorito invece Fasma con Per sentirmi vivo a 2.75. Un gruppo di giovani interessanti è Eugenio in Via di Gioia, quotato a 3 con Tsunami.

Per il premio della critica propendiamo per Diodato a 4.50. Sorpresa I Pinguini Tattici Nucleari a 6.