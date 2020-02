Inizia un nuovo mese di rugby in Campania

Calendario ridotto considerato l'avvento dell'inizio del torneo delle Sei Nazioni. Riposano tutte le categorie ad esclusione della Under 16 femminile e maschile. Per la serie C si recuperano alcune gare.

Hanno riposato infatti tutte le categorie ad esclusione della Under 16 femminile e maschile nella sua declinazione locale ed Elite, così come in Serie C si è approfittato per recuperare ben tre gare del girone B.

Serie C – Girone B

Nel recupero dello scorso 3 novembre 2019, l’Amatori Agro supera lo Spartacus Social Club.

Arriva il primo successo del 2020 per l’Avellino, che ha la meglio sulla Zona Orientale Salerno tra le mura amiche nel recupero del 17 novembre.

Continuano a vincere i calabresi del Rende, che conquistano la sfida al vertice con l’Hydra, diretta inseguitrice, nella gara programmata in origine il 24 novembre.

Under 16 maschile

Due le sfide odierne. Il derby sannita ospitato dall’US Benevento viene conquistato dai ragazzi del IV Circolo.

Vince il Sacro Cuore Pompei contro la compagine telesina dei Draghi.

Campionato Interregionale Femminile Under 16

Nell’ottavo turno del campionato di categoria, le padrone di casa del CLAN Santa Maria Capua Vetere si aggiudicano il raggruppamento.

Altre gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano

Per l’under 16 Elite, un successo ed una sconfitta per le formazioni campane.

Vince al Villaggio del Rugby il Napoli Afragola contro il CLC Messina, mentre si assiste ad una brusca battuta d’arresto per la Partenope contro la Lazio.

I Risultati

SERIE C – GIRONE B

BALIANO TILES AMATORI AGRO – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 12 – 9 (2-0) arbitro RUSSO

RENDE – HYDRA = 38 – 12 (6-2) arbitro LICCARDI

AVELLINO – ZONA ORIENTALE SALERNO = 17 – 16 (2-1) arbitro AMBROSIO

UNDER 16 MASCHILE

US BENEVENTO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 5 – 15 (1-2) arbitro ESPOSITO

SACRO CUORE POMPEI – DRAGHI = 24 – 13 (4-2) arbitro POLESE

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ CLAN S. MARIA CAPUA VETERE – 2′ AMATORI NAPOLI – 3′ AMATORI TORRE DEL GRECO arbitri TAVASSI – CHIOCCA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

PARTENOPE – POL. LAZIO = 5 – 67 arbitro GIANNATTASIO

NAPOLI AFRAGOLA – CLC MESSINA = 31 – 15 arbitro GARGIULO