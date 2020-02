Ipa 2017 Counter Criminality Awards: delegazione in visita agli Scavi di Pompei

Dal quartiere dei Teatri si è raggiunto il Foro, per poi visitare lungo via dell’abbondanza alcuni edifici e domus di grande pregio per gli apparati decorativi

In occasione del convegno IPA 2017 Counter Criminality Awards “Supporto sull’iniziativa per il contrasto al crimine grave nei Balcani occidentali” tenutosi a Napoli, una delegazione di partecipanti – composta da alcuni Ministri degli interni e capi di Polizia dell’area balcanica, dal Segretario Generale dell’ Interpol, da direttori di organizzazioni internazionali, e da rappresentanti della comunità intellettuale e delle organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità​- è stata in visita al sito archeologico di Pompei sabato 1 febbraio.

La visita guidata dal Direttore Generale Massimo Osanna e dai funzionari del Parco Archeologico di Pompei ha avuto inizio dall’ingresso di Piazza esedra. Dal quartiere dei Teatri si è raggiunto il Foro, per poi visitare lungo via dell’abbondanza alcuni edifici e domus di grande pregio per gli apparati decorativi: la Fullonica di Stephanus, la Casa dell’efebo, la casa del Menandro, la casa della Venere in conchiglia, i Praedia di Giulia felice, fino all’Anfiteatro e alla Palestra Grande.