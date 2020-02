Paura coronavirus, mascherine finite a Napoli. Ecco il numero verde per l’emergenza

“Le mascherine? Sono finite ormai da dieci giorni, appena si sono diffuse le notizie sul coronavirus”. La risposta è comune a tutte la farmacie di Napoli che hanno esaurito le scorte di mascherine dopo acquisti massicci per la paura del coronavirus.

“Le abbiamo ordinate – spiega una farmacista in via Luca Giordano – ormai da dieci giorni, ma anche i fornitori non ne hanno più. Non ci sono mai arrivate”. Un acquisto in massa che, però, non è utile spiega Massimo Di Iorio, farmacista vomerese: “Anch’io – spiega – le ho finite e i fornitori mi hanno detto che le scorte sono esaurite. In realtà l’acquisto è ingiustificato: le mascherine servono per chi è malato non per chi sta bene. È il principio del chirurgo: in sala operatoria porta la mascherina per non infettare una ferita del paziente non per evitare di essere infettato”.

La Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus. Il numero è 800909699 e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Al numero risponderanno medici laureati iscritti all’albo discenti del corso di formazione in medicina generale.

Il funzionamento del numero è garantito dall’Asl Napoli 1 Centro e ogni Asl avrà una o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano.